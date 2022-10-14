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Под Геленджиком выгорело 200 кв. метров леса возле «Сафари-парка»

Происшествия
14.10.2022 14:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-gelendzhikom-vygorelo-200-kv-metrov-lesa-vozle-safari-parka
Под Геленджиком выгорело 200 кв. метров леса возле «Сафари-парка»

Сообщение о природном пожаре в Кабардинском лесничестве поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 14 октября в 12:46.

На место незамедлительно выехали специалисты. Пожарные установили, что загорелась лесная подстилка на площади 200 кв. м. Пожар полностью ликвидировали в 13:20.

В тушении пожара участвовали одна единица техники и четыре человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Геленджике потушили лесной пожар в районе «Сафари парка».

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