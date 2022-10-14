Под Геленджиком выгорело 200 кв. метров леса возле «Сафари-парка»
Происшествия
14.10.2022 14:42
Сообщение о природном пожаре в Кабардинском лесничестве поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона 14 октября в 12:46.
На место незамедлительно выехали специалисты. Пожарные установили, что загорелась лесная подстилка на площади 200 кв. м. Пожар полностью ликвидировали в 13:20.
В тушении пожара участвовали одна единица техники и четыре человека личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Геленджике потушили лесной пожар в районе «Сафари парка».
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