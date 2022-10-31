В Туапсинском районе продлят проверку соблюдения градостроительного законодательства

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Продлить проверку поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Межведомственная комиссия будет работать в Туапсинском районе в течение еще минимум двух недель.

Глава Кубани отметил, что проверка уже выявила многочисленные нарушения.

«По результатам проверки в Туапсинском районе выявили многочисленные нарушения градостроительного и земельного законодательства. Основные из них — это хаотичная застройка, вырубка лесов, дефицит социальной инфраструктуры. Туапсе и его поселения, в первую очередь, курортная территория. Она должна быть комфортной для жизни и отдыха со сбалансированной застройкой. Сейчас важно устранить нарушения и закрепить соблюдение всех норм в новом генплане, чтобы не допускать их в будущем», — сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Евгений Наумов сообщил, что минприроды края зафиксировало нарушения при включении в границы населенных пунктов почти 4 тыс. участков. Департаменты архитектуры и имущественных отношений проинспектировали 700 участков. По ряду из них также обнаружили нарушения.

«Разрешения на строительство гостиниц и многоквартирных домов не учитывали достаточное количество парковочных мест, благоустройство и озеленение. Межведомственная комиссия подготовила и утвердила план мероприятий по устранению замечаний. При этом разработка генеральных планов поселений Туапсинского района должна быть завершена летом 2023 года», — сказал Наумов.

По словам врио минкурортов региона Михаила Зарицкого, эксперты выявили нарушения в организации работы пляжей. В частности, на них зафиксировали размещение незаконных торговых точек.

«На пляжах сел Ольгинка и Дедеркой демонтировали все нестационарные объекты, в Джубге — шесть. Направили в суд требование о сносе 19 торговых объектов, расположенных на набережной в Лермонтово. Несмотря на положительную динамику, по ряду курортных территорий работа по демонтажу еще не проведена. Направили письмо в администрацию Туапсинского района для принятия мер», — сказал Зарицкий.

Губернатор Краснодарского края поручил в кратчайшие сроки расторгнуть договоры аренды пляжей с недобросовестными предпринимателями. Он отметил, что снос незаконных торговых объектов не должен стать временной мерой.

«Мы не должны допускать появление подобных точек на пляжах. Для устранения этих и других нарушений у межведомственной комиссии есть еще две недели. За это время нужно повторно обследовать все территории муниципалитета», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле в Туапсинском районе начали проверку законности строительства в лесном фонде.