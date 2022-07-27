В Туапсинском районе начали проверку законности строительства в лесном фонде
Проверку проводят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В Туапсинском районе работают руководители краевых ведомств, общественники и экологи.
Об этом глава Кубани 27 июля сообщил в социальных сетях.
«После посещения Туапсинского района возобновили работу краевой комиссии, которая проверит соблюдение градостроительного законодательства. Сегодня в муниципалитет отправились руководители краевых ведомств, общественники, экологи. Работу на месте курирует мой заместитель Евгений Наумов. С самого утра комиссия оценивает объекты, где есть нарушения градостроительных норм и правил. Им предстоит изучить, на основании чего на участках, не предназначенных под строительство, возводят коттеджи и другие строения. По итогу также будет дана оценка должностным лицам, которые выделяли земли в лесном фонде города-курорта», — написал Кондратьев в Telegram.
Специалисты планируют в течение месяца проанализировать соблюдение земельного, природоохранного и градостроительного законодательства. Такую задачу Кондратьев поставил 20 июля во время рабочего визита в Туапсинский район, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов в зеленых зонах Туапсинского района.
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