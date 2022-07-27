Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Туапсинском районе начали проверку законности строительства в лесном фонде

Общество
27.07.2022 13:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-nachali-proverku-zakonnosti-stroitelstva-v-lesnom-fonde
В Туапсинском районе начали проверку законности строительства в лесном фонде
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проверку проводят по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В Туапсинском районе работают руководители краевых ведомств, общественники и экологи.

Об этом глава Кубани 27 июля сообщил в социальных сетях.

«После посещения Туапсинского района возобновили работу краевой комиссии, которая проверит соблюдение градостроительного законодательства. Сегодня в муниципалитет отправились руководители краевых ведомств, общественники, экологи. Работу на месте курирует мой заместитель Евгений Наумов. С самого утра комиссия оценивает объекты, где есть нарушения градостроительных норм и правил. Им предстоит изучить, на основании чего на участках, не предназначенных под строительство, возводят коттеджи и другие строения. По итогу также будет дана оценка должностным лицам, которые выделяли земли в лесном фонде города-курорта», — написал Кондратьев в Telegram.

Специалисты планируют в течение месяца проанализировать соблюдение земельного, природоохранного и градостроительного законодательства. Такую задачу Кондратьев поставил 20 июля во время рабочего визита в Туапсинский район, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов в зеленых зонах Туапсинского района.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
  3. Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
В Сочи из-за ливня река Восточный Дагомыс вышла из берегов, произошли подтопления
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях