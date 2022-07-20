Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов в зеленых зонах Туапсинского района

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с прокурором Сергеем Табельским 20 июля посетил бывший пансионат «Ольгинка» в Туапсинском районе.

Пансионату «Ольгинка» принадлежала территория площадью свыше 11,4 га. В 2006 году землю перевели из особо охраняемых в земли поселений. В период с 2008 по 2015 год территорию разделили на 80 участков, которые сегодня принадлежат разным собственникам.

«Когда-то территория пансионата была красивой и зеленой. Сегодня здесь осталась лишь небольшая часть сосен, участки готовят под застройку. Нам нужны инвесторы, кто готов вкладывать в развитие, восстанавливать заброшенные санатории. Модернизировать и создавать новые на существующих участках, а не уничтожать природу. Иначе мы потеряем наше побережье. Поэтому никаких инвестпроектов на зеленых территориях реализовывать нельзя. Если даже уже подписаны подобные соглашения, их необходимо приостановить», — сказал Кондратьев.

В рамках рабочей поездки Кондратьев также посетит стройплощадки школ, мыс Кадош и проведет совещание по вопросу нарушений градостроительного и земельного законодательства в муниципалитете, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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