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В Туапсинском районе поток воды в реке повредил водовод в селе Кирпичном

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-potok-vody-v-reke-povredil-vodovod-v-sele-kirpichnom
В Туапсинском районе поток воды в реке повредил водовод в селе Кирпичном
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Из-за аварии без воды остались около 700 человек.

Из-за подъема уровня воды в реке Туапсе был поврежден водовод в селе Кирпичном. Водопровод проходит через реку от водозабора к селу Кирпичному. Сейчас место порыва обследуют специалисты.

В селе установят четыре емкости с питьевой водой объемом 1 куб. м на улицах Молодежной, Озерной, Майкопской и около остановки общественного транспорта. В случае необходимости организуют дополнительный подвоз воды, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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