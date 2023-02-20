В Туапсинском районе поток воды в реке повредил водовод в селе Кирпичном

Из-за аварии без воды остались около 700 человек.

Из-за подъема уровня воды в реке Туапсе был поврежден водовод в селе Кирпичном. Водопровод проходит через реку от водозабора к селу Кирпичному. Сейчас место порыва обследуют специалисты.

В селе установят четыре емкости с питьевой водой объемом 1 куб. м на улицах Молодежной, Озерной, Майкопской и около остановки общественного транспорта. В случае необходимости организуют дополнительный подвоз воды, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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