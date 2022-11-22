В Туапсинском районе после 8 часов тушения ликвидировали лесной пожар возле аула Псебе

Фото Краевого лесопожарного центра

Лесная подстилка загорелась на территории Ольгинского участкового лесничества утром 22 ноября.

В 9:30 по прибытии на место задымления специалисты обнаружили низовой лесной пожар на площади 2,4 га. Возгорание локализовали в 13:26 на примерной площади 5,2 га. В 15:15 огонь полностью потушили.

На месте работали 39 человек и 12 единиц техники, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

В лесопожарном центре напомнили, что неосторожное обращение с огнем, разведение костров с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу преследуется по закону.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесную «термическую точку» на территории Ольгинского участкового лесничества обнаружили при помощи системы спутникового мониторинга. Лесопожарная бригада выехала для проверки информации в 5:00. По прибытии было обнаружено задымление на склоне горы. Из-за труднодоступного рельефа и отсутствия подъездов, пожарные направились к месту возгорания пешком.