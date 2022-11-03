В Туапсинском районе подвели газ в дома жителей аула Агуй-Шапсуг
Общество
03.11.2022 08:25
В населенном пункте этого события давно ждали. Раньше семьи здесь отапливали помещения дровами и за зиму тратили на это более 30 тыс. рублей.
«Это большой аул. В нем проживают около 2 тыс. человек. Благодаря реализации проекта по газификации возможность для подключения домов к природному газу получили 70% населения. Мы уже перевели на природный газ клуб и отделение почты», — сказал глава Небугского сельского поселения Артем Береснев.
Также газ подвели к многоквартирному дому по улице Новицкого в Туапсе. Его подключили в рекордно сжатые сроки. До конца года в районе построят еще более 30 км трубопроводов, благодаря чему газифицируют около 500 частных домов и 9 многоэтажек.
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