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На газификацию станицы Подгорной Отрадненского района направят свыше 230 млн рублей

Общество
28.10.2022 17:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-gazifikatsiyu-stanitsy-podgornoj-otradnenskogo-rajona-napravyat-svyshe-230-mln-rublej
На газификацию станицы Подгорной Отрадненского района направят свыше 230 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С просьбой о газификации к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратилась жительница станицы Подгорной. Решение направить в 2023 году на газификацию населенного пункта 231,2 млн рублей из краевого бюджета 28 октября приняли депутаты ЗСК.

Общая стоимость строительства газопровода превышает 256 млн рублей.

«Из краевого бюджета на эти цели по поручению губернатора выделят 231,2 миллиона рублей. Остальные — из муниципального. Газопровод протяженностью порядка 54 км позволит выполнить закольцовку газораспределительной сети станицы Отрадной и хутора Лазарчук в станице Спокойной. Обеспечит техническую возможность для дальнейшей газификации не только станицы Подгорной, но и станицы Надежной», — сказал министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

По газопроводу в Подгорной уже получили положительное заключение. Строительство планируют начать в первом квартале 2023 года. Завершение работ наметили на декабрь.

Населенные пункты на Кубани газифицируют по госпрограмме. В текущем году газ подведут к 44 поселениям. Жители уже газифицированных территорий могут подать заявку на бесплатную догазификацию до границ участка, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре более 2 тыс. человек подали заявки на участие в программе социальной газификации.

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