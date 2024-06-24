В Туапсинском районе планируют возродить чайные плантации

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Туапсинского района Сергей Бойко. По его словам, сейчас идет подготовка соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и сочинским Субтропическим научным центром РАН. Его сотрудники из туапсинского подразделения займутся возрождением чаеводства в муниципалитете.

«История выращивания самого северного чая в мире богата и интересна. Первую плантацию на туапсинской земле разбили в 1939 году. Гойтхский чайный совхоз был создан в 1948-м. А в 1963-м с его угодий удалось собрать 135 тонн чая. В середине 90-х чайное производство перестало существовать. Сейчас появилась перспектива наладить производство туапсинского чая и сделать его одним из главных брендов нашего района. И мы будем этому всячески способствовать», — написал Бойко.

По его словам, в районе было 33,5 га. Из них осталась малая часть в Шаумяне и хуторе Папоротном.

«В Шаумяне, на землях бывшего гойтхского чайсовхоза, сохранился Туапсинский научный стационар. На его базе также планируется воссоздать питомник, где будут выращивать саженцы других южных растений. Он сможет обеспечить цветами и кустарником не только наш район, но и соседей по побережью. Самое главное здесь преимущество — растения будут адаптированы к местной почве и климатическим условиям», — добавил глава муниципалитета.

Он добавил, что также в Туапсинском районе есть научный стационар. Его планируют сделать центром агротуризма.

Читайте также: как на плантациях в Сочи идет сбор самого северного чая в мире.