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В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-ogranichili-dvizhenie-na-trasse-a-147-iz-za-oprokidyvaniya-gruzovika
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
Фото пресс-службы ФКУ "Черноморье"

Грузовой автомобиль опрокинулся на 68 км автодороги Джубга — Сочи 12 января около 11:30. В результате случившегося на проезжую часть разлилось топливо.

«С 11:30 движение в обе стороны ограничено для всех видов транспорта», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

На месте ДТП дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Проезжую часть от топлива расчищают сотрудники МЧС.

В пресс-службе ФКУ «Черноморье» уточнили, что около села Дзеберкой опрокинулся бензовоз с прицепом. В результате ДТП никто не пострадал.

Читайте также: в центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Северной и Садовой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 12 января в 9:53.

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