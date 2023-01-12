В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
Происшествия
12.01.2023 12:26
Грузовой автомобиль опрокинулся на 68 км автодороги Джубга — Сочи 12 января около 11:30. В результате случившегося на проезжую часть разлилось топливо.
«С 11:30 движение в обе стороны ограничено для всех видов транспорта», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
На месте ДТП дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Проезжую часть от топлива расчищают сотрудники МЧС.
В пресс-службе ФКУ «Черноморье» уточнили, что около села Дзеберкой опрокинулся бензовоз с прицепом. В результате ДТП никто не пострадал.
Читайте также: в центре Краснодара посреди дороги загорелся автомобиль. Сообщение о возгорании автомобиля на пересечении улиц Северной и Садовой поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС 12 января в 9:53.
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