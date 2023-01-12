В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика

Грузовой автомобиль опрокинулся на 68 км автодороги Джубга — Сочи 12 января около 11:30. В результате случившегося на проезжую часть разлилось топливо.

«С 11:30 движение в обе стороны ограничено для всех видов транспорта», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

На месте ДТП дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Проезжую часть от топлива расчищают сотрудники МЧС.

В пресс-службе ФКУ «Черноморье» уточнили, что около села Дзеберкой опрокинулся бензовоз с прицепом. В результате ДТП никто не пострадал.

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