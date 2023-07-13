В Туапсинском районе нашли тела еще двоих мужчин, погибших во время подтопления

Следователи продолжают расследовать дело о пропаже четырех человек, в том числе подростка, во время прошедших залповых дождей в Туапсинском районе.

По данным следствия, на берегу моря в поселке Тюменском нашли тела 19-летней девушки, которая находилась в частном доме, который смыло потоком реки, а также 67-летнего мужчины. Установили, что он пытался перегнать свой ВАЗ-2107, когда началось подтопление.

Также 12 июля на проселочной дороге около села Новомихайловского в салоне автомобиля «Нива» нашли тело 58-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина утонул, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи работают на берегу моря в поселке Ольгинка. Там нашли тело неизвестного мужчины также с признаками утопления. Сейчас его личность устанавливается.

Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасатели нашли тела двоих человек, пропавших без вести во время подтопления в Туапсинском районе. Обнаружено тело 19-летней Ангелины Комбаровой и 67-летнего Владимира Филиппова. Трупы нашли в море в районе пляжа санатория «Нефтяник Сибири».