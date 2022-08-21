В Туапсинском районе на трассе легковушка сбила мотоциклиста
Происшествия
21.08.2022 16:24
ДТП, в котором пострадал мотоциклист, произошло 29 августа а 15:20 на трассе «Джубга-Сочи».
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» двигался со стороны Сочи в сторону Джубги. Он нарушил правила дорожного движения и врезался в мотоцикл Yamaha, за рулем которого был 44-летний приезжий из Санкт-Петербурга.
Мотоциклиста госпитализировали в ТЦРБ № 1 Туапсе.
«Мужчина поступил в больницу в сознании. У него тяжелые травмы, в частности, перелом тазовых костей. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», цитирует заместителя главврача больницы Ивана Соболекова газета «Туапсинские вести».
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