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В Туапсинском районе на трассе легковушка сбила мотоциклиста

Происшествия
21.08.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-na-trasse-legkovushka-sbila-mototsiklista
В Туапсинском районе на трассе легковушка сбила мотоциклиста
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

ДТП, в котором пострадал мотоциклист, произошло 29 августа а 15:20 на трассе «Джубга-Сочи».

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» двигался со стороны Сочи в сторону Джубги. Он нарушил правила дорожного движения и врезался в мотоцикл Yamaha, за рулем которого был 44-летний приезжий из Санкт-Петербурга.

Мотоциклиста госпитализировали в ТЦРБ № 1 Туапсе.

«Мужчина поступил в больницу в сознании. У него тяжелые травмы, в частности, перелом тазовых костей. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», цитирует заместителя главврача больницы Ивана Соболекова газета «Туапсинские вести».

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