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В Армавире ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии

Происшествия
20.08.2022 11:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-ishhut-voditelya-kotoryj-sbil-peshehoda-i-skrylsya-s-mesta-avarii
В Армавире ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 8 июля около 7:30 на улице Новороссийской, напротив дома № 72А.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, после чего поспешил скрыться с места ДТП. 

«Очевидцев и свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия просим сообщить по телефону: 002, 8-861-37-5-45-00, 8-918-07-57-111», — цитирует городской портал Gorodarmavir инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Валерию Климовскую.

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