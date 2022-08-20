В Армавире ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места аварии

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Авария произошла 8 июля около 7:30 на улице Новороссийской, напротив дома № 72А.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, после чего поспешил скрыться с места ДТП.

«Очевидцев и свидетелей данного дорожно-транспортного происшествия просим сообщить по телефону: 002, 8-861-37-5-45-00, 8-918-07-57-111», — цитирует городской портал Gorodarmavir инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Валерию Климовскую.

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