В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Происшествия
04.08.2022 10:26
Авария, в которой один человек погиб и еще один получил травмы, произошла 4 августа около 5:00 в районе 1414 км трассы М-4 «Дон».
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
По предварительным данным, в районе перевала Хребтовый 60-летний водитель автомобиля LADA Vesta превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в большегруз Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 38-летний мужчина.
От удара легковушку отбросило на движущийся Lexus под управлением 41-летней женщины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Его 59-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.
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