Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком

Происшествия
04.08.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-na-perevale-voditel-lady-pogib-v-zhestkom-dtp-s-gruzovikom
Фото t.me/chpkrasnodara

Авария, в которой один человек погиб и еще один получил травмы, произошла 4 августа около 5:00 в районе 1414 км трассы М-4 «Дон».

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

По предварительным данным, в районе перевала Хребтовый 60-летний водитель автомобиля LADA Vesta превысил скорость и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в большегруз Volvo с полуприцепом, за рулем которого был 38-летний мужчина.

От удара легковушку отбросило на движущийся Lexus под управлением 41-летней женщины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте. Его 59-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

Читайте также: в Курганинском районе четыре человека погибли при столкновении легковушки и фуры.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
  3. В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
В Краснодаре из-за энергоаварии отключились 27 трансформаторов в двух округах
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях