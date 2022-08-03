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В Курганинском районе четыре человека погибли при столкновении легковушки и фуры

Происшествия
03.08.2022 12:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kurganinskom-rajone-chetyre-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-legkovushki-i-fury
В Курганинском районе четыре человека погибли при столкновении легковушки и фуры
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 2 августа около полуночи на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, в результате столкновения ВАЗ-2114 и большегруза Scania водитель легковушки и три его пассажира погибли на месте. Еще одного пассажира ВАЗа госпитализировали в Лабинскую ЦРБ. Он находится в тяжелом состоянии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель грузовика не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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