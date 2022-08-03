В Динском районе водитель «КамАЗа» погиб, протаранив две фуры и легковушку

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ДТП произошло 2 августа в 7:50 на трассе М-4 «Дон» на подъезде к станице Новотитаровской.

По предварительным данным, 56-летний водитель большегруза двигался со стороны Новотитаровской в сторону трассы. Мужчина не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN. От удара фура сошла с дороги, «КамАЗ» врезался в другой большегруз MAN, а после этого — в ВАЗ-2106. Оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате ДТП водитель «КамАЗа» скончался на месте до приезда скорой помощи, пишет газета «РВС».

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