В Динском районе водитель «КамАЗа» погиб, протаранив две фуры и легковушку
Происшествия
03.08.2022 09:31
ДТП произошло 2 августа в 7:50 на трассе М-4 «Дон» на подъезде к станице Новотитаровской.
По предварительным данным, 56-летний водитель большегруза двигался со стороны Новотитаровской в сторону трассы. Мужчина не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN. От удара фура сошла с дороги, «КамАЗ» врезался в другой большегруз MAN, а после этого — в ВАЗ-2106. Оба автомобиля вылетели в кювет.
В результате ДТП водитель «КамАЗа» скончался на месте до приезда скорой помощи, пишет газета «РВС».
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