В Туапсинском районе на мысе Кадош тушат лесной пожар площадью 1,2 га
Происшествия
09.09.2022 22:12
Информация о задымлении в лесу около мыса Кадош поступила в лесопожарный центр в 20:40.
Прибывшие на место спасатели обнаружили низовой лесной пожар в Небугском лесничестве. Примерная площадь возгорания — 1,2 га.
Сейчас специалисты занимаются ликвидацией огня в лесу. На месте работают 28 человек и 8 единиц техники, сообщает «Краевой лесопожарный центр».
На территории Туапсинского района действует особый противопожарный режим. Жителей и гостей муниципалитета попросили не заезжать в лес на автомобилях и не разводить там костры.
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