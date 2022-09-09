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В Туапсинском районе на мысе Кадош тушат лесной пожар площадью 1,2 га

Происшествия
09.09.2022 22:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-na-myse-kadosh-tushat-lesnoj-pozhar-ploshhadyu-1-2-ga
В Туапсинском районе на мысе Кадош тушат лесной пожар площадью 1,2 га
Фото vk.com/moytuapse

Информация о задымлении в лесу около мыса Кадош поступила в лесопожарный центр в 20:40.

Прибывшие на место спасатели обнаружили низовой лесной пожар в Небугском лесничестве. Примерная площадь возгорания — 1,2 га.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией огня в лесу. На месте работают 28 человек и 8 единиц техники, сообщает «Краевой лесопожарный центр».

На территории Туапсинского района действует особый противопожарный режим. Жителей и гостей муниципалитета попросили не заезжать в лес на автомобилях и не разводить там костры.

Читайте также: в Туапсинском районе 8 сентября потушили пожар в лесу возле Лермонтово.

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