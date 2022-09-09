В Туапсинском районе на мысе Кадош тушат лесной пожар площадью 1,2 га

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Информация о задымлении в лесу около мыса Кадош поступила в лесопожарный центр в 20:40.

Прибывшие на место спасатели обнаружили низовой лесной пожар в Небугском лесничестве. Примерная площадь возгорания — 1,2 га.

Сейчас специалисты занимаются ликвидацией огня в лесу. На месте работают 28 человек и 8 единиц техники, сообщает «Краевой лесопожарный центр».

На территории Туапсинского района действует особый противопожарный режим. Жителей и гостей муниципалитета попросили не заезжать в лес на автомобилях и не разводить там костры.

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