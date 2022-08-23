В Туапсинском районе на форуме «Абрикос» представили новинки сельхозотрасли

Видео канала «Кубань 24»

За два дня участники мероприятия успели обсудить все нюансы работы сельхозпроизводителей — от выращивания плодов до реализации продукции.

Пообщаться друг с другом и обменяться опытом приехали не только аграрии юга России, но и фермеры Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и Дагестана.

«Я думаю, что это будет продуктивно, тем более все к этому располагает. И давайте как-то активнее знакомиться. Мы приехали сюда знакомиться, друг у друга учиться, общаться», — сказал генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

На конференции свои новинки представили производители сельхозтехники, поставщики средств защиты растений и удобрений, переработчики и другие компании. Форум завершился в неформальной обстановке. Для гостей подготовили лотерею с ценными призами и зажигательную танцевальную программу.

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