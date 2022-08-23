В Туапсинском районе на форуме «Абрикос» представили новинки сельхозотрасли
За два дня участники мероприятия успели обсудить все нюансы работы сельхозпроизводителей — от выращивания плодов до реализации продукции.
Пообщаться друг с другом и обменяться опытом приехали не только аграрии юга России, но и фермеры Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии и Дагестана.
«Я думаю, что это будет продуктивно, тем более все к этому располагает. И давайте как-то активнее знакомиться. Мы приехали сюда знакомиться, друг у друга учиться, общаться», — сказал генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.
На конференции свои новинки представили производители сельхозтехники, поставщики средств защиты растений и удобрений, переработчики и другие компании. Форум завершился в неформальной обстановке. Для гостей подготовили лотерею с ценными призами и зажигательную танцевальную программу.
Читайте также: в Краснодаре на полях завершилась уборочная кампания.
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- В Анапе с лестницы «300 ступеней» в обрыв упал маленький мальчик
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Мостовском районе неизвестные отравили бродячих собак
- КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений