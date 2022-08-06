В Краснодаре на полях завершилась уборочная кампания

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Уборка урожая зерна в Краснодаре стартовала во второй декаде июня с озимого ячменя. К 25 июля аграрии полностью собрали весь урожай озимых колосовых и зернобобовых культур.

Аграрии Краснодара собрали 72 тыс. 877 т озимой пшеницы. Ее средняя урожайность составила 70 ц/га. Это на 2,5 ц/га выше, чем в прошлом году и на 4 ц/га среднего показателя урожайности на Кубани.

Всего в этом году зерновые колосовые и зернобобовые культуры убрали с площади 11 тыс. 883 га. Сельхозпредприятия намолотили более 81,4 т зерна при средней урожайности 68,5 ц/га. Это на 3,5 ц/га выше, чем в прошлом году. Заготовили 540 т сена, 12 тыс. 684 т сенажа. Продолжается заготовка силоса.

Также продолжается уборка в садах и на овощных плантациях. Собрали более 1 тыс. т черешни, абрикосов, персиков, яблок и сливы. На 46% выполнен план по сбору овощей — более 13 тыс. т овощей уже собрано, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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