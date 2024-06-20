В Туапсинском районе мужчина застрелил друга из-за замечания

Преступление произошло днем 19 июня на территории склада на улице садовой в селе Шепси.

По данным следствия, житель Волгодонска пришел на склад, где работал его знакомый, и начал там выпивать. За это сотрудник склада сделал ему замечание, на почве этого сначала возникла ссора, а после и драка. В ходе конфликта приезжий достал из своей сумки огнестрельное оружие и один раз выстрелил из него в грудь оппонента.

От полученного ранения пострадавший скончался на месте происшествия. Нападавшего обезвредили коллеги убитого, они же вызвали полицию.

Мужчину задержали, возбудили уголовное дело об убийстве, нападавшему предъявили обвинение. В ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего, следователь вместе со злоумышленником провел проверку показаний на месте. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу. Назначили судебно-медицинскую и биолого-генетическую экспертизы.

Оружие изъяли, по нему проведут баллистическую экспертизу. В ходе следствия дадут оценку действиям мужчины в части незаконного хранения оружия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: жительница Кубани ударила гостя стеклянной бутылкой, а затем зарезала.