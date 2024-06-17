Жительница Кубани ударила гостя стеклянной бутылкой, а затем зарезала

Преступление произошло ночью 25 ноября 2023 года в поселке Псебай Мостовского района. В июне этого года уголовное дело в отношении женщины, которую обвиняют в убийстве знакомого мужчины, направили в суд.

По версии следствия, к женщине в дом пришел ее знакомый. Между мужчиной и пьяной хозяйкой дома произошел конфликт. Злоумышленница ударила гостя по голове стеклянной банкой, а затем взяла кухонный нож и 5 раз ударила пострадавшего спину и шею. После этого женщина сама вызвала на место полицию и скорую помощь. От полученных ранений пострадавший умер на месте происшествия.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: зарезавшему сына пенсионеру суд дал 9 лет колонии в Краснодарском крае.