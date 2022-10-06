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В Туапсинском районе мужчина незаконно спилил дубы и ясени на 700 тыс. рублей

Происшествия
06.10.2022 15:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-muzhchina-nezakonno-spilil-duby-i-yaseni-na-700-tys-rublej
В Туапсинском районе мужчина незаконно спилил дубы и ясени на 700 тыс. рублей
Фото pexels.com

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной рубке леса.

По данным правоохранителей, мужчина в лесу села Кривенковского без соответствующего разрешения спилил 12 ясеней и дубов. Древесину он готовил на дрова для своей родственницы. Сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.

Нарушителя задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Материалы переданы в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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