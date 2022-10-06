В Туапсинском районе мужчина незаконно спилил дубы и ясени на 700 тыс. рублей
Происшествия
06.10.2022 15:21
Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной рубке леса.
По данным правоохранителей, мужчина в лесу села Кривенковского без соответствующего разрешения спилил 12 ясеней и дубов. Древесину он готовил на дрова для своей родственницы. Сумма ущерба составила 700 тыс. рублей.
Нарушителя задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия он находился под подпиской о невыезде. Материалы переданы в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: на Кубани поймали «черных лесорубов», спиливших под видом аварийных 560 здоровых деревьев.
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- С начала года миграционный прирост в Краснодарском крае сократился в 3,5 раза
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?