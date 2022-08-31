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На Кубани поймали «черных лесорубов», спиливших под видом аварийных 560 здоровых деревьев

Происшествия
31.08.2022 14:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pojmali-chernyh-lesorubov-spilivshih-pod-vidom-avarijnyh-560-zdorovyh-derevev
На Кубани поймали «черных лесорубов», спиливших под видом аварийных 560 здоровых деревьев
Фото пресс-службы УТ МВД России по ЮФО

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО.

По версии следствия, двое местных жителей входили в бригаду рубщиков для расчистки территории от аварийно-опасных деревьев, которые могли упасть на железнодорожные пути и ЛЭП. В ходе расчистки злоумышленники спилили более 560 деревьев различных пород — дубы, клены, акацию, ольху и алычу. Незаконно добытую древесину злоумышленники продавали. Ущерб превысил 1 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев. Подозреваемые сотрудничают со следствием и дают признательные показания. Их поместили под домашний арест, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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