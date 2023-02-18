В Туапсинском районе ликвидировали последствия сошедшего селя, движение восстановлено

Из-за дождя сель сошел на проезжую часть трассы Майкоп — Туапсе 130 +700 м 18 февраля в 19:00.

О ликвидации последствий сообщили в 19:58 того же дня.

«Движение полностью восстановлено», — сообщает отдел по пропаганде БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, движение по одной полосе открыли в 19:15.