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В Туапсинском районе ликвидировали последствия сошедшего селя, движение восстановлено

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-likvidirovali-posledstviya-soshedshego-selya-dvizhenie-vosstanovleno
В Туапсинском районе ликвидировали последствия сошедшего селя, движение восстановлено
Фото @tuapse_com

Из-за дождя сель сошел на проезжую часть трассы Майкоп — Туапсе 130 +700 м 18 февраля в 19:00.

О ликвидации последствий сообщили в 19:58 того же дня.

«Движение полностью восстановлено», — сообщает отдел по пропаганде БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщениям очевидцев, движение по одной полосе открыли в 19:15.

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