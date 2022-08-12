В Туапсинском районе к 1 сентября закончат ремонт разрушенного стихией моста
Общество
12.08.2022 11:15
Об этом 11 августа сообщил и. о. главы района Сергей Сидоренко.
Мост в селе Дефановка пострадал от залпового ливня в июне 2021 года. Сейчас завершают работы по реконструкции.
«Отсутствие переправы доставляло немало проблем. Месяц назад поручил главе Джубгского городского поселения в кратчайшие сроки восстановить мост. Главное — 1 сентября детвора пойдет в школу по новому и безопасному мосту», — сообщил Сергей Сидоренко в Telegram.
Мост соединяет две части села, улицы Набережную и Центральную.
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