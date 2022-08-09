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В Геленджике отремонтировали мост через реку в селе Пшада

Общество
09.08.2022 13:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-otremontirovali-most-cherez-reku-v-sele-pshada
В Геленджике отремонтировали мост через реку в селе Пшада
Фото t.me/adm_gelen

С просьбой помочь починить пешеходный мост, соединяющий трассу М-4 «Дон» с улицей Светлой, во время приема граждан к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратились местные жители.

По словам жителей, переправа сильно износилась, некоторые селяне боялись по ней ходить. Глава региона поручил решить проблему с мостом.

Мост передали в муниципальную собственность по решению суда. Сразу после этого к решению вопроса подключились местные власти. Специалисты управления ЖКХ провели экспертизу, по результатам которой приняли решение капитально отремонтировать переправу.

В ходе ремонтных работ укрепили конструкции, обновили сварочные швы на металлических элементах, полностью заменили деревянный настил. Доски обработали специальным составом, установили поручни, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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