В Геленджике отремонтировали мост через реку в селе Пшада

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С просьбой помочь починить пешеходный мост, соединяющий трассу М-4 «Дон» с улицей Светлой, во время приема граждан к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обратились местные жители.

По словам жителей, переправа сильно износилась, некоторые селяне боялись по ней ходить. Глава региона поручил решить проблему с мостом.

Мост передали в муниципальную собственность по решению суда. Сразу после этого к решению вопроса подключились местные власти. Специалисты управления ЖКХ провели экспертизу, по результатам которой приняли решение капитально отремонтировать переправу.

В ходе ремонтных работ укрепили конструкции, обновили сварочные швы на металлических элементах, полностью заменили деревянный настил. Доски обработали специальным составом, установили поручни, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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