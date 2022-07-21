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В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль

Общество
21.07.2022 14:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-severskom-rajone-nachali-vosstanavlivat-obrushivshijsya-most-cherez-reku-il
В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Автомобильный мост через реку Иль в Северском районе разрушился 28 апреля. В результате обрушения никто не пострадал.

В настоящее время подрядчик разбирает мост между поселком Ильским и станицей Дербентской. В ближайшее время начнется восстановление переправы.

«Для восстановления сооружения в рамках ЧС провели все необходимые конкурсные процедуры. В целом сейчас в крае по нацпроекту ремонтируют шесть мостов и один путепровод. Это объекты, расположенные в Новороссийске и Армавире, Выселковском, Лабинском, Славянском, Успенском и Усть-Лабинском районах», — сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства

С жителями поселка встретился депутат ЗСК, председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко.

«Сейчас начнутся активные работы по восстановлению переправы. На месте уже работает строительная техника, которая позволит восстановить мост в кратчайшие сроки», – цитирует Орленко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе обрушившегося моста на участке ведущей в станицу Дербентскую краевой дороги устроили временную пешеходную переправу. В июне ее подтопило из-за обильных дожей.

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