В Туапсинском районе из-за снегопада перекрыли движение на Агойском перевале и на трассе в Магри
Общество
15.02.2023 07:59
На Черноморском побережье всю ночь шел сильный снег, он продолжился и утром 15 февраля. Из-за непогоды затруднен проезд на дорогах Сочи и Туапсинского района.
С 4:00 закрыли для проезда Агойский перевал с 50 км до 57 км на автодороге Джубга — Сочи. Кроме того, с 6:40 частично перекрыли движение на 82 км федеральной автодороги Джубга — Сочи — Республика Абхазия от Магри в сторону Туапсе, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности при выезде на заснеженные и скользкие дороги. Не рекомендуют выезжать без зимней резины.
Читайте также: в Сочи после временного ограничения восстановили движение на Мамайском перевале. По данным на 7:00 движение транспорта на Мамайском перевале, в Кудепсте и в сторону Адлера осуществляется без затруднений.
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