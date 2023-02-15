В Туапсинском районе из-за снегопада перекрыли движение на Агойском перевале и на трассе в Магри

На Черноморском побережье всю ночь шел сильный снег, он продолжился и утром 15 февраля. Из-за непогоды затруднен проезд на дорогах Сочи и Туапсинского района.

С 4:00 закрыли для проезда Агойский перевал с 50 км до 57 км на автодороге Джубга — Сочи. Кроме того, с 6:40 частично перекрыли движение на 82 км федеральной автодороги Джубга — Сочи — Республика Абхазия от Магри в сторону Туапсе, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности при выезде на заснеженные и скользкие дороги. Не рекомендуют выезжать без зимней резины.

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