Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Туапсинском районе из-за снегопада перекрыли движение на Агойском перевале и на трассе в Магри

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-iz-za-snegopada-perekryli-dvizhenie-na-agojskom-perevale-i-v-magri
В Туапсинском районе из-за снегопада перекрыли движение на Агойском перевале и на трассе в Магри
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Черноморье"

На Черноморском побережье всю ночь шел сильный снег, он продолжился и утром 15 февраля. Из-за непогоды затруднен проезд на дорогах Сочи и Туапсинского района.

С 4:00 закрыли для проезда Агойский перевал с 50 км до 57 км на автодороге Джубга — Сочи. Кроме того, с 6:40 частично перекрыли движение на 82 км федеральной автодороги Джубга — Сочи — Республика Абхазия от Магри в сторону Туапсе, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Водителей призывают быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности при выезде на заснеженные и скользкие дороги. Не рекомендуют выезжать без зимней резины.

Читайте также: в Сочи после временного ограничения восстановили движение на Мамайском перевале. По данным на 7:00 движение транспорта на Мамайском перевале, в Кудепсте и в сторону Адлера осуществляется без затруднений.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях