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В Туапсинском районе из-за ливня жители двух поселений остались без электричества

Происшествия
11.08.2022 15:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-iz-za-livnya-zhiteli-dvuh-poselenij-ostalis-bez-elektrichestva
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Речь о поселке Новомихайловском и селе Лермонтово. С утра 11 августа фронт работ у ремонтных бригад был больше. Они уже запитали райцентр, Молдавановку, Дефановку и Агой.

Перебои со светом — это последствия ночного ливня. Также мощный дождь прошел и в Анапе. После него на улицах города-курорта осталось много воды, но она уже уходит самотеком.

Кроме того, в Сочи ливень прошел в Солохауле. Спасатели мобилизованы на случай подтоплений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 августа ожидаются сильные дожди и смерчи.

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