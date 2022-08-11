В Туапсинском районе из-за ливня жители двух поселений остались без электричества
Происшествия
11.08.2022 15:07
Речь о поселке Новомихайловском и селе Лермонтово. С утра 11 августа фронт работ у ремонтных бригад был больше. Они уже запитали райцентр, Молдавановку, Дефановку и Агой.
Перебои со светом — это последствия ночного ливня. Также мощный дождь прошел и в Анапе. После него на улицах города-курорта осталось много воды, но она уже уходит самотеком.
Кроме того, в Сочи ливень прошел в Солохауле. Спасатели мобилизованы на случай подтоплений.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 12 августа ожидаются сильные дожди и смерчи.
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