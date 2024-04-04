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В Туапсинском районе из русла реки Джубги вывезли 200 куб. метров наносов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-iz-rusla-reki-dzhubgi-vyvezli-200-kub-metrov-nanosov
В Туапсинском районе из русла реки Джубги вывезли 200 куб. метров наносов
Фото t.me/proc_23

Администрация села Дефановка расчистила русло реки Джубга от наносов, корчей и древесных остатков.

Всего вывезли 200 куб. м наносов. Они создавали заторы на реке, что могло привести к подтоплениям в селе в период весеннего половодья.

Меры приняли после проверки в рамках организации работы по предотвращению весенних паводков и их последствий, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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