В Туапсинском районе из русла реки Джубги вывезли 200 куб. метров наносов

Администрация села Дефановка расчистила русло реки Джубга от наносов, корчей и древесных остатков.

Всего вывезли 200 куб. м наносов. Они создавали заторы на реке, что могло привести к подтоплениям в селе в период весеннего половодья.

Меры приняли после проверки в рамках организации работы по предотвращению весенних паводков и их последствий, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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