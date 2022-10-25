В Туапсинском районе фура насмерть сбила мужчину
Происшествия
25.10.2022 13:09
Смертельное ДТП произошло вечером 21 октября на трассе в селе Ольгинка около кафе «Орхидея».
По предварительным данным, 74-летний водитель грузового автомобиля DAF допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов.
«Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте до приезда бригады скорой помощи», — рассказала главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.
Погибшему пешеходу было 50 лет, пишет газета «Туапсинские вести».
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