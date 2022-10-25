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В Туапсинском районе фура насмерть сбила мужчину

Происшествия
25.10.2022 13:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-fura-nasmert-sbila-muzhchinu
В Туапсинском районе фура насмерть сбила мужчину
Фото «Туапсинские вести»

Смертельное ДТП произошло вечером 21 октября на трассе в селе Ольгинка около кафе «Орхидея».

По предварительным данным, 74-летний водитель грузового автомобиля DAF допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов.

«Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте до приезда бригады скорой помощи», — рассказала главный диспетчер Туапсинского района Светлана Величко.

Погибшему пешеходу было 50 лет, пишет газета «Туапсинские вести».

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