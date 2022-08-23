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В Туапсинском районе фестиваль по сапсерфингу приурочили ко Дню Государственного флага

Спорт
23.08.2022 09:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-festival-po-sapserfingu-priurochili-ko-dnyu-gosudarstvennogo-flaga
Видео канала «Кубань 24»

Соревнования организовали на городском пляже. В них приняли участие около 50 любителей водного вида спорта.

В числе заявившихся на старты были как местные жители, так и гости курорта. Они состязались в двух категориях — опытные серферы и новички.

«Я в прошлом году освоила этот вид спорта, и мне очень нравится. Это очень здорово плавать на сапе и очень много эмоций. Поэтому решила посмотреть, кто у нас еще в городе плавает, ну и рискнуть, попробовать свои силы», — рассказала участница соревнований из Волгограда Наталья Одегнал.

Женщины и мужчины должны были преодолеть на доске дистанцию в 500 м, стартовали группами по 5 человек. Победители заплывов получили медали, грамоты и ценные призы.

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