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В Павловском районе школьников учили ходить по реке на каяке и сап-доске

Спорт
09.08.2022 08:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-shkolnikov-uchili-hodit-po-reke-na-kayake-i-sap-doske
Видео канала «Кубань 24»

В хуторе Шевченко тренировку для подростков организовали муниципальный отдел по делам молодежи и Краевая крейсерско-парусная школа.

Научившись балансировать на каяке, начинающие гребцы проходили дистанцию на скорость. Первую тройку на финише отметили грамотами и медалями. Затем спортсменов ждала полевая кухня.

Читайте также: кубанские школьники могут пройти образовательный онлайн-квест «Традиции народов России».

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