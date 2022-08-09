В Павловском районе школьников учили ходить по реке на каяке и сап-доске

Видео канала «Кубань 24»

В хуторе Шевченко тренировку для подростков организовали муниципальный отдел по делам молодежи и Краевая крейсерско-парусная школа.

Научившись балансировать на каяке, начинающие гребцы проходили дистанцию на скорость. Первую тройку на финише отметили грамотами и медалями. Затем спортсменов ждала полевая кухня.

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