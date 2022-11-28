В Туапсинском районе еще 120 жителей Херсонской области получили паспорта РФ

Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Церемония прошла в одном из пунктов временного размещения в селе Ольгинка.

Паспорта жителям Херсонской области выдали после принятия присяги. Их вручил врио начальника отдела МВД России по Туапсинскому району Василий Виниченко.

С получением гражданства херсонцев поздравил и. о. главы района Сергей Сидоренко.

«Уверен, этот знаменательный день навсегда останется в вашей памяти. Теперь вы граждане великой страны. Гордитесь этим», — сказал Сергей Сидоренко.

В районе российское гражданство уже приняли более 260 жителей Херсонской области, всего туда приехали более 4 тыс. 400 эвакуированных, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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