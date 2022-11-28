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В Туапсинском районе еще 120 жителей Херсонской области получили паспорта РФ

Общество
28.11.2022 12:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-eshhe-120-zhitelej-hersonskoj-oblasti-poluchili-pasporta-rf
В Туапсинском районе еще 120 жителей Херсонской области получили паспорта РФ
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Церемония прошла в одном из пунктов временного размещения в селе Ольгинка.

Паспорта жителям Херсонской области выдали после принятия присяги. Их вручил врио начальника отдела МВД России по Туапсинскому району Василий Виниченко.

С получением гражданства херсонцев поздравил и. о. главы района Сергей Сидоренко.

«Уверен, этот знаменательный день навсегда останется в вашей памяти. Теперь вы граждане великой страны. Гордитесь этим», — сказал Сергей Сидоренко.

В районе российское гражданство уже приняли более 260 жителей Херсонской области, всего туда приехали более 4 тыс. 400 эвакуированных, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: в Туапсинском районе жители Херсонской области принесли присягу и получили паспорта РФ.

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