В Туапсинском районе для жителей Херсонской области открыли информационный центр

Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Информационно-консультационный центр открыли в поселке Джубга в одной из гостиниц, где разместили наибольшее число приехавших из Херсонской области людей.

В инфоцентре жителям новых регионов, прибывшим в Туапсинский район, помогают подготовить документы для получения российского паспорта, пенсионного удостоверения, выплат, а также трудоустроиться, заменить SIM-карту и открыть счет в банке.

С приезжими работают сотрудники миграционной службы, центра занятости, пенсионного фонда, управления соцзащиты населения, МФЦ, Сбербанка, операторов сотовой связи, специалисты администрации муниципалитета. В центре услуги оказывают нотариус и переводчик, дежурят сотрудники полиции и МЧС.

Специалисты управления образования собирают документы для оформления детей в школу и детский сад. Школьников принимают в СОШ № 18 села Тенгинка. Для дошкольников планируют открыть детские комнаты.

В Туапсинский район приехали более 800 жителей Херсонской области. Их расселили в четырех гостиницах в Джубге.

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