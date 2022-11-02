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В Туапсинском районе для жителей Херсонской области открыли информационный центр

Общество
02.11.2022 21:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskom-rajone-dlya-zhitelej-hersonskoj-oblasti-otkryli-informatsionnyj-tsentr
В Туапсинском районе для жителей Херсонской области открыли информационный центр
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Информационно-консультационный центр открыли в поселке Джубга в одной из гостиниц, где разместили наибольшее число приехавших из Херсонской области людей.

В инфоцентре жителям новых регионов, прибывшим в Туапсинский район, помогают подготовить документы для получения российского паспорта, пенсионного удостоверения, выплат, а также трудоустроиться, заменить SIM-карту и открыть счет в банке.

С приезжими работают сотрудники миграционной службы, центра занятости, пенсионного фонда, управления соцзащиты населения, МФЦ, Сбербанка, операторов сотовой связи, специалисты администрации муниципалитета. В центре услуги оказывают нотариус и переводчик, дежурят сотрудники полиции и МЧС.

Специалисты управления образования собирают документы для оформления детей в школу и детский сад. Школьников принимают в СОШ № 18 села Тенгинка. Для дошкольников планируют открыть детские комнаты.

В Туапсинский район приехали более 800 жителей Херсонской области. Их расселили в четырех гостиницах в Джубге.

Читайте также: в школы Темрюкского района пойдут более 50 детей из Херсонской и Запорожской областей.

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