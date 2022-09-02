В Туапсинском районе более 50% новых разрешений на строительство выдали с нарушениями

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О промежуточных итогах деятельности межведомственной комиссии 2 сентября рассказали на совещании вице-губернаторы Кубани Евгений Наумов и Сергей Болдин.

В мероприятии приняли участие главы профильных министерств и ведомств, исполняющий обязанности главы Туапсинского района Сергей Сидоренко и экологи.

«По результатам комиссионных выездов рабочая группа составила перечень из 519 земельных участков. Также проверили 106 комплектов разрешительной документации на строительство новых объектов, 59 из них выдано с нарушениями. Это дефицит парковок, зеленых зон, социальной инфраструктуры, проблемы с коммунальными сетями. До 13 сентября необходимо согласовать со всеми членами рабочей группы дорожную карту по устранению выявленных замечаний», — сказал Наумов.

Он также напомнил, что в Туапсинском районе запрещено строительство до принятия нового Генплана.

Рабочая группа выявляет пересечения территорий поселений с землями лесного фонда или сельхозназначения. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев потребовал остановить застройку этих территорий, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе на 280 земельных участках выявили градостроительные нарушения.