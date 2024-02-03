В Туапсинском районе 12 сел остались без света из-за демонтажа интернет-линий

Всего в районе демонтируют около 60 км незаконных сетей интернет-провайдера с линии электропередачи.

Компания ООО «Мультисервис» без согласования с энергетиками разместила волоконно-оптические линии связи в муниципалитете. Линии монтировали без соблюдения правил безопасности и без анализа технических возможностей конструкции.

Бригады энергетиков 3 февраля начали демонтировать незаконное подключение во избежание технологических нарушений. От линий электропередачи запитаны жители сел Агой, Агой-Шапсуг, Шепси, Дедеркой, Кроянское, Георгиевское, Бжид, Полковничье, Джубга, Лермонтово, Новомихайловское и Ольгинка.

Вмешательство провайдеров негативно влияют на опоры линий — из-за непогоды могут схлестнуться провода, произойти короткое замыкание, которое приведет к возгоранию. Электроснабжение планируют восстановить 3 февраля к 17:00, сообщают Сочинские электросети.

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