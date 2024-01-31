В Анапе жители 12 микрорайона остались без света из-за повреждения кабеля

По словам местных жителей, электричества в 12 микрорайоне Анапы нет с 8:00 31 января.

Временное отключение электроэнергии связано с локальным технологическим нарушением кабельной линии электропередачи распределительной сети. На месте работают бригады Юго-Западных электрических сетей.

В течение дня ремонтируют трансформаторные подстанции на улицах Толстого, Ленина, Владимирской, Таманской и других.

Работы по восстановлению подземного кабеля осложнены из-за того, что рядом расположены другие коммунальные сети.

«Для оперативной запитки потребителей направлены резервные источники электроснабжения — передвижные дизельные генераторы», — сообщает Telegram-канал «Юго-Западные электрические сети ПАО Россети Кубань».

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