В Туапсинском округе восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В поселке Новомихайловском Туапсинского округа 2 декабря из-за падения обломков беспилотников были повреждены линия электропередачи, а также газопровод.

Глава округа Сергей Бойко сообщил, что энергоснабжение на оборвавшейся линии электропередачи восстановили. На посеченном осколками газопроводе оперативно устранили повреждения.

«Пострадавшим при атаке БПЛА окажут необходимую помощь», — сообщил Бойко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в большинстве случаев необходимо заменить стекла, выбитые во время падения БПЛА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате падения фрагментов БПЛА в Туапсинском округе повреждения получили три дома. В них выбило стекла, посекло обшивку и двери, в одном также пострадали стены, есть трещины со смещениями. Два человека получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

