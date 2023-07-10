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В Туапсинский район выехала аэромобильная группировка МЧС

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapsinskij-rajon-vyehala-aeromobilnaya-gruppirovka-mchs
В Туапсинский район выехала аэромобильная группировка МЧС
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, в Краснодарском крае вечером 10 июня продолжает действовать штормовое предупреждение в непогоде.

В предупредительных целях в поселок Джубга Туапсинского района дополнительно направили аэромобильную группировку. В нее вошли 35 спасателей, 10 единиц техники, в том числе 2 плавсредства.

В поселке Мирном ФТ Сириус продолжаются работы. Там остаются подтопленными 80 домов и придомовых территорий. Сотрудники МЧС круглосуточно оказывают помощь населению. Откачка воды продолжается. Людей перевозят на лодках из подтопленных районов.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 174 человека и 66 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 9 июля на Сириус обрушился сильный ливень. В течение часа там выпало около 50 мм осадков. Подтопило 192 дома и двора, эвакуированы 66 человек. Эвакуация людей из подтопленных зданий продолжается по заявкам.

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