В Туапсе задержали мужчину, который пытался перевезти 600 грамм кокаина
Транспортные полицейские остановили мужчину, которого подозревали в перевозке запрещенных веществ. Он попытался убежать от правоохранителей, но ему этого не удалось.
При личном досмотре у мужчины нашли с полимерный сверток с белым порошком. Экспертиза показала, что в свертке находится более 600 г кокаина.
На 43-летнего жителя Туапсе завели уголовное дело. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину заключили под стражу. Кроме того, за неповиновение сотрудникам полиции на него составили административный протокол и назначили 10 суток ареста, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
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