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В Туапсе задержали мужчину, который пытался перевезти 600 грамм кокаина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tuapse-zaderzhali-muzhchinu-kotoryj-pytalsya-perevezti-600-gramm-kokaina
В Туапсе задержали мужчину, который пытался перевезти 600 грамм кокаина
Фото пресс-службы Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские остановили мужчину, которого подозревали в перевозке запрещенных веществ. Он попытался убежать от правоохранителей, но ему этого не удалось.

При личном досмотре у мужчины нашли с полимерный сверток с белым порошком. Экспертиза показала, что в свертке находится более 600 г кокаина.

На 43-летнего жителя Туапсе завели уголовное дело. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину заключили под стражу. Кроме того, за неповиновение сотрудникам полиции на него составили административный протокол и назначили 10 суток ареста, сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Читайте также: две девушки пытались ввезти в Сочи 5,5 кг наркотиков. На стационарном посту «Магри» сотрудники ДПС остановили иномарку для проверки документов. В машине ехали две молодые женщины. В результате досмотра полицейские нашли в автомобиле восемь больших свертков, обмотанных красной изолентой.

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