Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Две девушки пытались ввезти в Сочи 5,5 кг наркотиков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dve-devushki-pytalis-vvezti-v-sochi-5-5-kg-narkotikov
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На стационарном посту «Магри» сотрудники ДПС остановили иномарку для проверки документов. В машине ехали две молодые женщины. В результате досмотра полицейские нашли в автомобиле восемь больших свертков, обмотанных красной изолентой. 

Обеих девушек доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что за рулем иномарки была 23-летняя жительница Ростовской области, а на пассажирском сиденье ехала 22-летняя жительница Алтайского края. С собой они везли дорожные сумки, в которых и обнаружились свертки. 

Экспертиза показала, что внутри наркотики — мефедрон и производное N-метилэфедрона — общим весом около 5,5 кг. 

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Девушек взяли под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: наркокурьер из Смоленска пытался провезти 1,8 кг «синтетики» в Краснодарский край.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Подорожание проезда в Краснодаре: где, на сколько и почему?
  2. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  3. В горах Сочи ожидается сход лавин
  4. Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
  5. «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
  6. Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях