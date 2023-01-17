Две девушки пытались ввезти в Сочи 5,5 кг наркотиков

На стационарном посту «Магри» сотрудники ДПС остановили иномарку для проверки документов. В машине ехали две молодые женщины. В результате досмотра полицейские нашли в автомобиле восемь больших свертков, обмотанных красной изолентой.

Обеих девушек доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что за рулем иномарки была 23-летняя жительница Ростовской области, а на пассажирском сиденье ехала 22-летняя жительница Алтайского края. С собой они везли дорожные сумки, в которых и обнаружились свертки.

Экспертиза показала, что внутри наркотики — мефедрон и производное N-метилэфедрона — общим весом около 5,5 кг.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Девушек взяли под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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