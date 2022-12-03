В Туапсе вручили паспорта России 114 жителям Херсонской области
Общество
03.12.2022 14:01
Торжественная церемония вручения российских паспортов прошла в одном из пунктов временного размещения в Туапсе.
Паспорта приехавшим из Херсонской области вручил врио начальника отдела МВД России по Туапсинскому району Василий Виниченко. Российское гражданство получили уже более 370 жителей Херсонской области, которые сейчас размещены в Туапсинском районе.
Всего в ПВР, которые развернуты в здравницах Джубги, Новомихайловского, Ольгинки, Небуга, Агоя, Лермонтово, Тенгинки, Шепси и Дедеркоя, живут около 4,4 тыс. переселенцев. В Туапсинском районе продолжает работать единый инфоцентр, где людям помогают оформить документы и найти работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Туапсинском районе еще 120 жителей Херсонской области получили паспорта РФ.
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