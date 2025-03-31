В Туапсе врачи спасли пенсионерку, проглотившую зубной протез

Специалисты эндоскопического отделения Туапсинской центральной районной больницы № 1 провели успешную операцию по извлечению зубного протеза из кишечника пациентки.

Женщина 1957 года рождения обратилась за медицинской помощью только через четыре дня после инцидента.

«Пациентка проглотила протез, за помощью обратилась не сразу, а спустя четыре дня», — пояснил заведующий эндоскопическим отделением ТЦРБ № 1 Гор Саакян, руководивший процедурой.

Рентгенологическое исследование выявило, что инородное тело находилось в проекции купола слепой кишки. Медики провели колоноскопический осмотр и успешно извлекли протез. Процедура прошла без осложнений.

Также врачи подчеркнули важность своевременного обращения к специалистам, чтобы минимизировать риски последствий, пишет газета «Туапсинские вести» в Telegram.

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