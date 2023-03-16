В Туапсе врачи извлекли расстегнутую золотую серьгу из желудка 4-летнего мальчика

Специалисты эндоскопического отделения Туапсинской районной больницы№ 1 удалили инородный предмет без хирургического вмешательства.

Серьгу в желудке 4-летнего мальчика выявили на рентгене. Оказалось, что ребенок случайно проглотил украшение. Завотделением эндоскопии ТРБ № 1 Гор Саакян отметил, что такие случаи — не редкость, дети часто глотают мелкие предметы.

«Дети часто тащат в рот блестящие маленькие предметы, поэтому родителям особенно важно исключать наличие мелких вещей в пределах доступности», — сказал врач.

Удалить серьгу из ЖКТ маленького пациента без операции удалось благодаря новому оборудованию и профессионализму врачей. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает, а серьгу вернули его родителям, пишет газета «Туапсинские вести».

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