В Туапсе врачи извлекли расстегнутую золотую серьгу из желудка 4-летнего мальчика
Специалисты эндоскопического отделения Туапсинской районной больницы№ 1 удалили инородный предмет без хирургического вмешательства.
Серьгу в желудке 4-летнего мальчика выявили на рентгене. Оказалось, что ребенок случайно проглотил украшение. Завотделением эндоскопии ТРБ № 1 Гор Саакян отметил, что такие случаи — не редкость, дети часто глотают мелкие предметы.
«Дети часто тащат в рот блестящие маленькие предметы, поэтому родителям особенно важно исключать наличие мелких вещей в пределах доступности», — сказал врач.
Удалить серьгу из ЖКТ маленького пациента без операции удалось благодаря новому оборудованию и профессионализму врачей. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает, а серьгу вернули его родителям, пишет газета «Туапсинские вести».
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