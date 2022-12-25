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Новороссийские хирурги спасли мальчика, в горле которого застряла куриная кость

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novorossijskie-hirurgi-spasli-malchika-v-gorle-kotorogo-zastryala-kurinaya-kost
Новороссийские хирурги спасли мальчика, в горле которого застряла куриная кость
Фото @gorbolnica1nvrsk

В городскую больницу № 1 в Новороссийске скорая помощь доставила полуторагодовалого ребенка. У него наблюдались боль в горле, затрудненное дыхание и частичная непроходимость еды и воды.

Выяснилось, что за несколько часов до вызова врачей мальчик ел суп и подавился. Маленького пациента осмотрели детский хирург и ЛОР. Видимых патологий они не выявили. Рентген не показал наличия инородных тел в горле ребенка. Тогда врачи приняли решение провести эндоскопическое исследование.

С помощью эзофагоскопии можно точно определить характер предмета и место его нахождения. Также она позволяет оценить состояние стенок пищеводной трубки, глубину возможного ранения и необходимость хирургического вмешательства.

Эзофагоскопия показала, что в пищеводе мальчика застряла большая куриная кость.

Инородные предметы или куски пищи, застрявшие в пищеводе, могут привести к пролежням, локальному некрозу слизистой оболочки, «целующимся» язвам, гематомам и рубцовым изменениям. Крупные инородные предметы могут вызывать удушье.

Операцию по удалению куриной кости провели под общим наркозом. Врачи, зрительно контролируя происходящее на мониторе, захватили кость специальной корзинкой и извлекли ее из горла ребенка, сообщает пресс-служба ГБУЗ ГБ № 1 Новороссийска в Telegram.

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