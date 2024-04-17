В Туапсе возбудили дело против учителя, ударившего ученика из-за звука телефона

Инцидент произошел в марте в одной из школ Туапсе во время урока изобразительного искусства. В СК 17 апреля сообщили о возбуждении уголовного дело в отношении учителя по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В СМИ 17 марта была опубликована информация об инциденте в результате, которого учитель ударила ученика.

По данным следствия, в марте между учителем и 14-летним учеником возник словесный конфликт из-за громкого звука на телефоне и некорректного общения. Во время конфликта женщина вытащила подростка из-за парты, повалила его на пол, а затем ударила ногой по телу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данному факту в СО по Туапсе СКР по краю провели проверку, после которой возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ. В ближайшее время женщину допросит следователь. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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