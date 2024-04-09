В Тимашевске уволили педагога, ударившего кадета на уроке

Педагога кадетской школы в Тимашевске, который ударил ученика на занятии, отстранили от педагогической деятельности и уволили.

В министерстве образования, науки и молодежной политики региона пояснили, что инцидент произошел 1 апреля на уроке математики в 7 классе.

«В учреждение уже выезжала комиссия министерства с привлечением внештатного педагога-психолога Краснодарского края. Ведется служебное расследование. Учителя сразу же отстранили от педагогической деятельности, ему был объявлен выговор за несоблюдение должностной инструкции. Педагог уволен 6 апреля», — рассказали в ведомстве.

Сейчас кадет дома, медицинская помощь ему не потребовалась. Сотрудники министерства находятся на связи с семьей ребенка, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», один из преподавателей Тимашевского казачьего кадетского корпуса во время занятий ударил рукой по лицу воспитанника из-за незначительной причины.