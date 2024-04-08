В Кадетском корпусе Тимашевска проведут проверку после избиения воспитанника
В соцсетях появилась информация, что один из преподавателей Тимашевского казачьего кадетского корпуса во время занятий ударил рукой по лицу воспитанника из-за незначительной причины.
Ситуацию прокомментировали власти Тимашевского района. Отмечается, что краевого министерство образование 8 апреля организовало выездную проверку в кадетский корпус после инцидента. На 9 апреля назначили общешкольное родительское собрание.
«Директор кадетского корпуса по данному факту провел служебное расследование. По его результатам заместителя директора отстранили от проведения от уроков. Ему также объявлен выговор», — написал в Telegram глава Тимашевского района Андрей Палий.
Он уточнил, что состояние здоровья пострадавшего воспитанника удовлетворительное. Замдиректора по воспитательной работе, педагогу-психологу и классному руководителю объявили выговоры за ненадлежащую работу.
Психолог провел беседу с учащимися класса, в котором произошел неприятный инцидент.
«Прокуратурой по публикациям СМИ организована проверка по факту причинения учителем Тимашевского казачьего кадетского корпуса ученику телесных повреждений во время урока», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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