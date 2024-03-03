Мужчина ударил девочку на детской площадке в Краснодаре, заступившись за сына

Инцидент произошел накануне на территории жилого комплекса «Спортивный парк» в Новознаменском жилом массиве.

Очевидцы сняли конфликт на детской площадке на видео и опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина подошел к девочке и ударил ее по голове, а затем нецензурно нагрубил другому ребенку. Сообщается, что мужчина пришел на детскую площадку, чтобы заступиться за своего сына.

Опубликованным видео заинтересовались правоохранительные органы. Полиция Краснодара начала проверку, в ходе которой установят личности участников инцидента и дадут правовую оценку их действиям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: подростки устроили драку возле торгового центра в Новороссийске. Инцидент произошел накануне возле торгового центра «Красная площадь».